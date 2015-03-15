كوفي: الحمد لله على الـ3 نقاط .. والزمالك يرد ضاحكا

تغريدة كتبها محمد كوفي مدافع الزمالك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بعد الفوز على رايون سبورتس 3-1 أثارت السخرية.

الزمالك فاز في ذهاب دور الـ32 لكأس الكونفدرالية 3-1، ولكن كوفي كان يظن شيء آخر.

فقد علق قائلا بعد المباراة: "الحمد لله على النقاط الثلاثة اليوم أمام رايون سبورتس".

كوفي لم يدرك حين كتابة التغريدة أن مباراته مع الفريق مرحلة خروج المغلوب وليس دور المجموعات.

ولهذا علق حساب موقع الزمالك الرسمي على تويتر بشكل ضاحك، قائلا: "هو دور خروج المغلوب ولكننا نحترم حماسك يا كوفي".

وأضاف بشكل ساخر "بناء على إجماع جمهور الزمالك، فإننا نريد ثلاث نقاط أخرى من رواندا".

ويلعب الفريق الأبيض لقاء الإياب يوم الخامس من أبريل المقبل في رواندا.