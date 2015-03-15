بدء كلمة محلب لإعلان نتائج المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ

بدأ منذ قليل المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المصرى، فى إلقاء كلمته بالقاعة الرئيسية للمؤتمرات لإعلان نتائج المؤتمر الاقتصادى المنعقد بمدينة شرم الشيخ. ومن المقرر أن يلقى رئيس الوزراء المصرى البيان الذى أعده مجلس الوزراء فى اجتماعه قبل الكلمة.

وكان قد تفقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قبل إلقاء كلمته بالمؤتمر الاقتصادى فى ختام فعالياته ـ غرف العمليات المكونة من مجموعات عمل من شباب وزارات مثل الاتصالات والاستثمار والتعاون الدولى.

وخلال الزيارة، هنأهم رئيس الوزراء بنجاح المؤتمر، مشيدا بالجهود التى بذلوها لخروج المؤتمر بهذا المستوی المشرف، ثم قام رئيس الوزراء بالتقاط الصور التذكارية معهم.

- الحكومة تنتهى من بيان إعلان نتائج المؤتمر الاقتصادى ومحلب يلقيه بعد قليل