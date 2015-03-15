أخبار عاجلة

مساء dmc - بنك أوف أمريكا : تعويم الجنية خلق فرص إيجابية للمستثمرين -
مساء dmc - يو إس تو داي : الرئيس السيسي تخلص من غبار استمر لسنين طويلة على الإقتصاد المصري -
مساء dmc - أمريكا تصنف مصر كدولة آمنة وتضعها بالمطقة الخضراء وتنصح رعاياها بزيارة مصر -
مساء dmc - الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية -
انتظرونا غداً .. مباراة بنفيكا وشتوريل في لقاء إياب نصف نهائي كأس البرتغال على @onsport -
مساء dmc - مستشار الأمن القومي الأمريكي يشيد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : الولايات المتحدة شريك إستراتيجي ونتطلع أن تشهد علاقتنا معها إنطلاقة جديدة -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي عاهل الأردن بواشنطن قبل لقاء الملك عبد الله مع ترامب -
مساء dmc - أسامة كمال: الدولة لم تحارب محمد مرسي وكان هناك مشكلة في منظومة الكهرباء -
حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بدء كلمة محلب لإعلان نتائج المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ

Google+ Print
بدء كلمة محلب لإعلان نتائج المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ بدء كلمة محلب لإعلان نتائج المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ
بدأ منذ قليل المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المصرى، فى إلقاء كلمته بالقاعة الرئيسية للمؤتمرات لإعلان نتائج المؤتمر الاقتصادى المنعقد بمدينة شرم الشيخ. ومن المقرر أن يلقى رئيس الوزراء المصرى البيان الذى أعده مجلس الوزراء فى اجتماعه قبل الكلمة.

وكان قد تفقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قبل إلقاء كلمته بالمؤتمر الاقتصادى فى ختام فعالياته ـ غرف العمليات المكونة من مجموعات عمل من شباب وزارات مثل الاتصالات والاستثمار والتعاون الدولى.

وخلال الزيارة، هنأهم رئيس الوزراء بنجاح المؤتمر، مشيدا بالجهود التى بذلوها لخروج المؤتمر بهذا المستوی المشرف، ثم قام رئيس الوزراء بالتقاط الصور التذكارية معهم.

- الحكومة تنتهى من بيان إعلان نتائج المؤتمر الاقتصادى ومحلب يلقيه بعد قليل

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية

الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية