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تلميذ وولى أمره يطعنان مدرساً بمطواة فى أطفيح

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تلميذ وولى أمره يطعنان مدرساً بمطواة فى أطفيح تلميذ وولى أمره يطعنان مدرساً بمطواة فى أطفيح
اقتحم طالب وولى أمره مدرسة بأطفيح وطعنا مدرسا بمطواة، قبل نقله إلى المستشفى والقبض على المتهمين وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى المقدم محمد سعد رئيس مباحث أطفيح بلاغا من مدرس اتهم فيه تلميذا وولى أمره بتعديهما عليه بآلة حادة، وكشفت التحريات والتحقيقات أن المدرس عنّف التلميذ، الذى أحضر والده واقتحما المدرسة وتعديا بـ"مطواة" على المدرس.

ألقت قوة بقيادة اللواء محمد أبو الفتوح رئيس قطاع جنوب الجيزة والعميد عاطف الإسلامبولى مفتش المباحث القبض على المتهمين، وحررت لهما المحضر اللازم وأحالهما اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة الى النيابة العامة.

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مصر 365