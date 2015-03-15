ضبط سودانى حاول تهريب 130 ألف دولار فى علب "شامبو" بالمطار

تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولى من ضبط راكب سودانى حاول السفر إلى أديس أبابا على متن الطائرة الإثيوبية "رحلة رقم 453 "وبحوزته 130 ألف دولار أخفاها داخل علب "شامبو" وأكياس سوداء وجوربه وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وذكرت مصادر أمنية أن السودانى "م.ع.ع." حاول تهريب الأموال إلى خارج البلاد بوضعها فى جوربه وتغليف جزء منها داخل علب "شامبو" ووضعها بين ملابسه ، وأثناء إنهاء إجراءات سفره اشتبهت الخدمات التأمينية المعينة على أجهزة الكشف عن الحقائب فى أجسام معتمة داخل حقائب الراكب وبتفتيشها عثر بداخلها على المبلغ المالى داخل حقيبته وبتفتيشه ذاتيا وجد باقى المبلغ فى جوربه.

أمر اللواء علاء الدين على مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار بتحرير محضر للراكب واتخاذ الإجراءات القانونية.