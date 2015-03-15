فيرس سى يتسبب فى حدوث الآلام الروماتيزمية ويؤثر على العظام

الالتهاب الكبدى الوبائى "ج" أو فيرس سى من الأمراض التى لها تأثير ضار على الصحة العامة للمريض، لكن يتسبب فى حدوث مضاعفات على صحة العظام، وحدوث خلل فى جهاز المناعة.

حول هذا يقول الدكتور عادل محمود استاذ ورئيس قسم الأمراض الروماتيزمية بجامعة عين شمس بالكبد، أنه عند الإصابة بفيرس سى، فيؤثر ذلك على العظام، ويتسبب فى حدوث الآلام الروماتيزمية، وذلك لأن فيرس سى يُحدث خللاً فى جهاز المناعة ويؤدى إلى الإصابة بأعراض بعضها خاص بالكبد، وأخرى خارجية.

ومن أشهر الأعراض المرضية الخارجية: الآلام الروماتيزمية وعادة ما تصيب المفاصل بصفة عامة، كما يحدث أيضًا تورم فى المفاصل خاصة فى الصباح الباكر وتشبه الأعراض إلى حد كبير مرض الروماتويد المفصلى، ولكن تتم التفرقة عن طريق وجود طفح على الجلد خاصة على الساقين، وعدم وجود تورمات فى الجلد.

يشير د. عادل محمود، أن تأثير فيرس سى، يشمل الإصابة بعناقيد الروماتويد بجدار المفاصل المصابة، ويتم التأكد من خلال إجراء الفحوصات المعملية التى تثبت وجود فيرس سى، وتنفى وجود دلائل، كما يمكن التفرقة عن طريق فحص المفاصل بالأشعة التليفزيونية، وهنا تكون التفرقة مهمة جدًا، وإذا تم وصف العلاج بعقاقير مثبطة للمناعة فقد تؤدى إلى زيادة نشاط الفيرس، وبالتالى يكون لها مضاعفات على الكبد.

وفى هذه الحالة يتم العلاج عن طريق عقار فيرس سى، بعد ظهور العقاقير الحديثة لعلاجه، والتى تصل نسبة الشفاء بها لأكثر من 60%.

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