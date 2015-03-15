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TUMI تحتفل بعيدها الأربعين مع مجموعة حقائب 1975

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TUMI تحتفل بعيدها الأربعين مع مجموعة حقائب 1975 TUMI تحتفل بعيدها الأربعين مع مجموعة حقائب 1975

الأحد 15-03-2015 13:24

تفتخر تومي TUMI بالاحتفال بأربعين سنة من الابتكار المتميز والمتألق للمنتجات مع مجموعة حملت عن جدارة اسم "1975". تجسد هذه المجموعة التذكارية الجديدة والحصرية الحرفية الماهرة وعالية الدقة، الإبداع التقني والأداء العملي المتفوّق الذي تشتهر به تومي، وتطلق عبرهم تحية إجلال إلى سنة 1975، السنة التي تأسست فيها.
صُممَت هذه المجموعة الأمريكية المحدودة في الولايات المتحدة الأميركية للمواطن العالمي في كل مكان، وهي مصنوعة بإتقانٍ عالٍ من جلد بقر أمريكي محبب مستوحى من الصنف الذي استوردته تومي من أفريقيا الجنوبية في سنواتها الأولى ومن نايلون تومي الباليستي المميز.
تتضمن تصاميم المجموعة حقيبة دولية لمقصورة الطائرة، حقيبة عمل نحيفة للملفات، حقيبة ظهر وحقيبة ليّنة مربّعة. ويحمل كل تصميم رقماً خاصاً بالمجموعة المحدودة مطبوعاً بشكل نافر.

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سيدتي