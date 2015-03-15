محلب : تشكيل لجنة وزارية لمتابعة تنفيذ “استثمارات المؤتمر الاقتصادي”

اختتم المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المؤتمر الاقتصادي بكلمة شكر لملوك ورؤساء الدول الذين حضروا لمساندة مصل اقتصاديًا.

وبكى محلب خلال شكره للإخوة العرب على وقوفهم بجانب ‫‏مصر، مؤكدًا أنه أمر طبيعي من الشعوب العربية التي دائمًا ما تقف بجوار مصر.

‫وأكد ‏محلب‬ أن مصر سوف تدافع عن الإسلام من أي هجمة شرسة، من خلال الأزهر والدين الذي تعلمناه الذي لا يدعو لأي عنف أو إرهاب.

وأضاف محلب‬ أن مصر ليس أمامها غير الجدية والقضاء على أي فساد وإهمال يقف أمام هدفنا.

وأكد ‫‏محلب‬ أن مصر ستقف مع فلسطين‬ وسندفع عمرنا من أجل نصرة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، كما شكر المملكة العربية ‏السعودية لأنها صاحبة فكرة المؤتمر، مؤكدًا أن مصر ستقوم برد الجميل.

‏وأشاد محلب بالرئيس عبد الفتاح السيسي قائلًا أن الله سخر لمصر قائدًا يحب وطنه، ومهما فعلنا نحن في آمان لأنه “القوي الأمين”.

واختتم ‏محلب‬ بأن الاستثمارات الحالية تعتبر مشروعات تنموية سنعمل على إنجازها دون توقف، مؤكدًا أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل بوزارة الاستثمار لمتابعة الاتفاقيات الموقعة خلال ‏المؤتمر الاقتصادي‬.