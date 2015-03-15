"فتح":حماس تسعى لتنفيذ مشروع انفصالى فى غزة

اتهم أمين سر المجلس الثورى لحركة فتح أمين مقبول حركة حماس بالسعى لتنفيذ مشروع انفصالى فى قطاع غزة مدعوم من إسرائيل وجهات إقليمية.

وقال مقبول فى حديث لإذاعة "موطنى" المحلية اليوم الأحد"عودتنا حماس العاملة على تنفيذ مشروع لفصل القطاع عن الضفة على مسرحيات كلما اقترب الأمل بإنهاء الانقسام للتهرب من المصالحة .. كما تقوم بشن حملات إعلامية مزيفة على السلطة والأجهزة الأمنية وعلى حركة فتح بعد كشف مفاوضاتها مع الجانب الإسرائيلى، لتنفيذ مخططها الانفصالى".

وأشار إلى أن اتهامات حماس للسلطة تنطبق على عناصرها، وقال "يدرك الجميع أن عمليات التفجير فى القطاع نفذتها عناصر من حماس".

فى سياق متصل،اتهمت حركة فتح حماس باتخاذ إجراءات قمعية والتنكيل بعضو لجنتها المركزية آمال حمد، ومنعها من التنقل فى أرجاء الوطن..وأدانت فى بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة للحركة اليوم "احتجاز مسلحى حماس لعضو المركزية أمال حمد ومعاملتها بأساليب غير لائقة، ومنعها من الانتقال إلى رام الله ".

وكانت آمال حمد شنت قبل يومين هجوما لاذعا على حركة حماس قالت فيه إن وتيرة الجباية والتحصيل للضرائب فى قطاع غزة تضاعفت بشكل غير مسبوق من قبل حماس، مشيرة الى أن هذه الأموال تذهب لخزينة حماس، دون تقديم أية خدمات للمواطنين الذين قد يدفعون الضرائب بشكل إجبارى وأن حماس زادت من وتيرة دخول البضائع الإسرائيلية إلى قطاع غزة بعد القرار الوطنى بمنع دخولها أسواق الضفة، بهدف تحقيق أرباح ضريبية إضافية لصالحها.مشيرة إلى أن حكومة الوفاق الوطنى لا تملك فعليا أدنى صلاحيات فى قطاع غزة سوى تقديم الأموال.

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