علامات الخطر على صحة المرأة أثناء الحمل

علامات الخطر أثناء الحمل:

تورم القدمين وزغللة العين من علامات الخطر فى الحمل:

قد تظهر العديد من الأعراض المرضية أثناء الحمل، وهى قد تؤثر للأسف على صحة المرأة والجنين، لذا من الضرورى الانتباه لهذه العلامات.>ويوضح الدكتور أحمد التاجى استاذ أمراض النساء والتوليد والعقم كلية الطب جامعة الأزهر، أن هناك بعض العلامات التى تظهر أثناء الحمل، وتكون مؤشرًا خطرًا على الأم والجنين، ومنها الصداع الشديد وزغللة العين والقىء المستمر وآلام البطن ونزيف مهبلى وتورم فى الجسم والساقين، فهذه العلامات تكون مؤشرًا خطرًا على الجنين والمرأة.>ويضيف د. أحمد التاجى، أنه بالنسبة للصداع الشديد وزغللة العين وتورم القدمين والجسم، فهى دليل على احتمالية حدوث تسمم حمل أو ارتفاع ضغط الدم، والنزيف المهبلى، سواء كان بسيطًا أو شديدًا فيكون دليلاً على حدوث حمل خارج الرحم فى الشهور الأولى من الحمل، أو احتمالية حدوث إجهاض أو الولادة فى الشهور الأخيرة من الحمل.

أما بالنسبة للقىء المستمر فيؤثر على التغذية، والتى تعد من أهم العوامل التى تغذى الأم والجنين وتجعله بصحة جيدة، وآلام البطن تدل على احتمالية الحمل خارج الرحم فى الشهور الأولى أو الولادة قبل الميعاد فى الشهور الأخيرة، لذا يجب الانتباه لهذه العلامات حتى لا تحدث أية مضاعفات تؤثر على صحة الأم والجنين.

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