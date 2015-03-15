أخبار عاجلة

مساء dmc - بنك أوف أمريكا : تعويم الجنية خلق فرص إيجابية للمستثمرين -
مساء dmc - يو إس تو داي : الرئيس السيسي تخلص من غبار استمر لسنين طويلة على الإقتصاد المصري -
مساء dmc - أمريكا تصنف مصر كدولة آمنة وتضعها بالمطقة الخضراء وتنصح رعاياها بزيارة مصر -
مساء dmc - الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية -
انتظرونا غداً .. مباراة بنفيكا وشتوريل في لقاء إياب نصف نهائي كأس البرتغال على @onsport -
مساء dmc - مستشار الأمن القومي الأمريكي يشيد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : الولايات المتحدة شريك إستراتيجي ونتطلع أن تشهد علاقتنا معها إنطلاقة جديدة -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي عاهل الأردن بواشنطن قبل لقاء الملك عبد الله مع ترامب -
مساء dmc - أسامة كمال: الدولة لم تحارب محمد مرسي وكان هناك مشكلة في منظومة الكهرباء -
حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

علامات الخطر على صحة المرأة أثناء الحمل

Google+ Print
علامات الخطر على صحة المرأة أثناء الحمل علامات الخطر على صحة المرأة أثناء الحمل
قد تظهر العديد من الأعراض المرضية أثناء الحمل، وهى قد تؤثر للأسف على صحة المرأة والجنين، لذا من الضرورى الانتباه لهذه العلامات.

علامات الخطر أثناء الحمل:


>ويوضح الدكتور أحمد التاجى استاذ أمراض النساء والتوليد والعقم كلية الطب جامعة الأزهر، أن هناك بعض العلامات التى تظهر أثناء الحمل، وتكون مؤشرًا خطرًا على الأم والجنين، ومنها الصداع الشديد وزغللة العين والقىء المستمر وآلام البطن ونزيف مهبلى وتورم فى الجسم والساقين، فهذه العلامات تكون مؤشرًا خطرًا على الجنين والمرأة.

تورم القدمين وزغللة العين من علامات الخطر فى الحمل:


>ويضيف د. أحمد التاجى، أنه بالنسبة للصداع الشديد وزغللة العين وتورم القدمين والجسم، فهى دليل على احتمالية حدوث تسمم حمل أو ارتفاع ضغط الدم، والنزيف المهبلى، سواء كان بسيطًا أو شديدًا فيكون دليلاً على حدوث حمل خارج الرحم فى الشهور الأولى من الحمل، أو احتمالية حدوث إجهاض أو الولادة فى الشهور الأخيرة من الحمل.

أما بالنسبة للقىء المستمر فيؤثر على التغذية، والتى تعد من أهم العوامل التى تغذى الأم والجنين وتجعله بصحة جيدة، وآلام البطن تدل على احتمالية الحمل خارج الرحم فى الشهور الأولى أو الولادة قبل الميعاد فى الشهور الأخيرة، لذا يجب الانتباه لهذه العلامات حتى لا تحدث أية مضاعفات تؤثر على صحة الأم والجنين.

الموضوعات المتعلقة:

- الوزن الزائد أثناء الحمل يجعل الطفل أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكر
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365