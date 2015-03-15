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مقتل 14 باستهداف كنيستين خلال قداس الأحد في باكستان

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مقتل 14 باستهداف كنيستين خلال قداس الأحد في باكستان مقتل 14 باستهداف كنيستين خلال قداس الأحد في باكستان

أرشيفية

أعلنت السلطات الباكستانية في مدينة لاهور مقتل 14 شخصاً وجرح نحو 70 آخرين، وصفت جروح بعضهم بالخطرة، في هجومين انتحاريين استهدفا كنيستين في حي يوحنا آباد الذي تسكنه أغلبية مسيحية ، حسب ما ذكر موقع العربية نت.

وأعلنت حركة الأحرار التابعة لحركة طالبان باكستان المسؤولية عن الهجومين ، وقال المتحدث باسم الحركة في اتصال مع وسائل إعلام إن ما سماها “كتائب عافية صديقي” هي من نفذت الهجومين.

وعافية صديقي عالمة باكستانية تقضي حكماً بالسجن في الولايات المتحدة بتهم من بينها الانتماء للقاعدة والشروع بالقتل.

وأضاف إحسان الله إحسان أن المهاجمين تمكنوا من استهداف مدينة لاهور، معتبراً ذلك “رسالة تحذيرية للحكام”، على حد وصفه.

وتعد لاهور معقلا رئيسيا لحزب الرابطة الإسلامية الحاكم بزعامة نواز شريف، وعقب الهجوم تظاهر العشرات احتجاجاً على الهجومين وأغلقوا عدداً من الطرق الرئيسية وخطاً لمترو الحافلات في المدينة.

وقد حال اعتراض المهاجمين من الدخول إلى حرم الكنيستين من دون ارتفاع حصيلة الضحايا في ظل تقارير تحدثت عن وجود المئات داخلهما لحظة الهجومين.
> وأمرت السلطات برفع حالة التأهب حول دور العبادة، تحسباً لهجمات جديدة.

وسبق أن تنبت جماعة يعتقد أنها منشقة عن حركة طالبان باكستان هجوما انتحاريا على كنيسة في مدينة بيشاور عام 2013، أودت بحياة ثمانين شخصاً وجرح أكثر من مئة آخرين.

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