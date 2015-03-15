ضبط سوداني يخفي 130 ألف دولار في جواربه بمطار القاهرة

تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولي من ضبط راكب سوداني حاول السفر إلى أديس أبابا على الطائرة الإثيوبية رحلة رقم 453 وبحوزته 130 الف دولار أخفاها داخل علب “شامبو” وأكياس سوداء وجواربه وتم اتخاذ الإجراءات اللازمه .

وذكرت مصادر أمنية أن الراكب السودانى ” م.ع.ع.” قام بتهريب 130 الف دولار خارج البلاد بوضعهم فى جواربه وتغليف المبلغ المالى داخل علب “شامبو” وإخفاؤه فى حقائبه بين ملابسه ، اثناء قيام الراكب بإنهاء إجراءات سفر ركاب طائرة أديس أبابا اشتبهت الخدمات التامينية المعينة علي أجهزة الكشف عن الحقائب في أجسام معتمة داخل حقائب الراكب وبتفتيشه عثر بداخلها على المبلغ المالى داخل حقيبته وبتفتيشه ذاتيا وجد باقى المبلغ فى جواربه.

وأمر اللواء علاء الدين على مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار بتحرير محضر للراكب واتخاذ الاجراءات القانونية .