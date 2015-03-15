رئيس طاقة عربية : 50مليار دولار استثمارات الطاقة فى مصر خلال الخمس سنوات القادمة

أكد المهندس خالد أبو بكر الرئيس التنفيذى لشركة طاقة عربية وعضو الرابطة الدولية للغاز أن جميع الشركات العالمية فى مجال الطاقة شاركت فى مؤتمر شرم الشيخ وان المؤتمر الاقتصادي يعد مظاهرة فى حب مصر وجاء ليعبر عن تأييد واعتراف من الجميع بأن مصر هى قلب العالم العربي.

وأشاد لدي عودته إلى القاهرة قادما من شرم الشيخ عقب مشاركته فى المؤتمر الإقتصادي بالخطوة التى قامت الحكومة بها وهي سداد من 4 إلى 5 مليارات دولار من مستحقات الشركات الأجنبية المتخصصة فى البحث والاستكشافات البترولية ووصفها بانها تعد حركة تصحيح رغم الظروف التى تمر بها البلاد كما قامت الحكومة بجدولة المتبقي لمده عامين وذلك بهدف زيادة الاستثمار فى مجال الطاقة.

وصرح بأن الاستثمار فى مجال الطاقة سيستحوذ على 60% من إجمالى الاستثمارات خلال الخمس سنوات القادمة بقيمة 50 مليار دولار.

وأكد على أن الشركة قامت بتوقيع عقود مع وزارة البترول لتحويل 330 الف عميل من مستخدمى البوتاجاز الى استخدام الغاز الطبيعي بحجم استثمارات يصل الى 850 مليون جنيه بما يخدم مجالات البنية الاساسية لتوزيع الغاز الطبيعي توليد الكهرباء وتوزيعها للمناطق الصناعية .

وأشار إلى أنه جاري الاعداد لتنفيذ مشروع محطة كهرباء 550 ميجا وات دون تحميل الحكومة المصرية أعباء وسيتم تنفيذها بإحدى الموانىء المصرية.