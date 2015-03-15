بالصور .. محافظ القاهرة يتفقد أعمال إخلاء ونقل سكان المناطق الخطرة بمشأة ناصر

قام الدكتور جلال مصطفي سعيد محافظ القاهرة صباح اليوم بزيارة تفقدية لمنطقة الشهبة ووادى فرعون بالدويقة لمتابعة أعمال إخلاء ونقل سكان المناطق الخطرة بالدويقة ومنشأة ناصر، وتسكينهم بوحدات بديلة آمنة بمدينة 6 أكتوبر والتى وفرتها المحافظة ضمن خطتها للحفاظ على أرواح القاطنين من المواطنين وطبقاَ لتقارير وتوصيات اللجنة العلمية ، والتى حددت تلك المناطق بأكثر المناطق ذات الخطورة الداهمة.

وخلال الجولة أصدر المحافظ تعليماته لرئيس الحى بإخلاء فورى لأحد العقارات الخطرة بشارع أحمد هاشم حفاظاَ على أرواح سكانه ونقلهم فوراَ مع امتعتهم ، ومنقولاتهم الى مدينة 6 أكتوبر وتابع ازالة العقار المتصدع ، والذى تم بنائه على حافة هضبة الجبل دون انتظار دوره فى عملية الاخلاء والإزالة بالشارع.

وأكد المحافظ انه تم حتى الآن اخلاء ونقل وتسكين حوالى 390 أسرة من الشوارع المحددة ضمن خطة الازالة والإخلاء بناء على التقارير العلمية وهى شوارع أحمد هاشم ومحمد عامر وأمير المؤمنين وعلى البنا والرزاز بمنطقة الشهبة وفرعون بالدويقة من أصل 1056 أسرة جارى نقلهم تباعاَ بعد توفير عدد الوحدات السكنية لهم بمدينة 6 أكتوبر، مشيراَ إلى أنه تم التواصل والحوار مع سكان وقاطنى تلك الشوارع على حده لإقناعهم بضرورة الإخلاء حماية لأرواحهم واظهار الخطورة الداهمة لمنازلهم التى تم بنائها على صخور الهضبة ووديانها ، وتجاوب الجميع بعد التأكد من خطورة موقفهم بالبناء فوق حافة صخور جيرية من الممكن ان تنهار فى اى لحظة.

ووجه المحافظ اللواء نائب المحافظ للمنطقة الغربية بضرورة بدء مقاول الحى فى تشغيل معداته لعمل التمهيد والتسوية اللازمة لمطالع ومنازل المنطقة التى تم أخلائها وخاصة مناسيب الانحدار بشارع مصطفى غريب والرزاز، لإنشاء طرق ممهدة تسمح بدخول السيارات والمعدات الثقيلة بالمنطقة استعداداَ لاعادة تخطيطها مستقبلاَ بعد تهذيب وتأمين الهضبة.

ورافق المحافظ في جولته اللواء محمد أيمن نائب المحافظ للمنطقة الغربية ،ومحمد نور رئيس حي منشاة ناصر.