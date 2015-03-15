طنطاوي وهيكل ضيفا نصر القفاص في برنامج” البرلمان”

يستضيف برنامج البرلمان مع ‏نصر القفاص على قناة أون تي ڤي، منتصف الليل اليوم الأحد محمد طنطاوي مرشح حزب المصريين الأحرار بدائرة مركز بنها، ومحمد صدقي هيكل مرشح المصريين الأحرار بالقليوبية، في لقاء حول محافظة القليوبية ومشاكلها والانتخابات البرلمانية.

ويدور اللقاء مع الضيفين حول أبرز المشاكل التى يعانى منها أهالى القليوبية خاصة فى المياه والصرف الصحى والنظافة، وأسباب تكرار أزمة أنابيب البوتاجاز ووصول أسعارها إلى 70 جنيه للأنبوبة، وأسباب تدني مستوى القطاع الصحي بالمحافظة، وسبل مواجهة مشكلات المحافظة داخل قبة البرلمان، ومواجهة انتشار الجريمة في مختلف مراكز ومدن المحافظة.