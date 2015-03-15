بوتين: روسيا أنقذت حياة رئيس أوكرانيا السابق

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن حياة الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش كانت في خطر نتيجة “للثورة” التي اندلعت للاستيلاء على السلطة في كييف ، حسب ما ذكر موقع سكاي نيوز عربية.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن بوتين قوله في تصريحات مسجلة بالفيديو تناولت ضم روسيا لشبه جزيرة القرم “بالنسبة لنا أصبح من الواضح وتلقينا معلومات بأنه كانت هناك خطط ليس فقط لاعتقاله وإنما تصفيته جسديا من جانب من قاموا بهذا الانقلاب”.

وكانت احتجاجات حاشدة على قرار يانوكوفيتش التراجع عن اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي والتقارب مع موسكو قد أطاحت به من السلطة في فبراير من العام الماضي ففر إلى روسيا.

ونقلت إنترفاكس عن بوتين قوله إن إنقاذ حياة يانوكوفيتش وأسرته كان “عملا صالحا”.

ولم يشاهد بوتن في العلن أو في بث مباشر على شاشات التلفزيون منذ الخامس من مارس مما أثار موجة من السخرية اللاذعة على الإنترنت لكن هناك إصرارا رسميا على أن الأعمال تسير بصورة طبيعية في الكرملين.