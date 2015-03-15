نور الشريف يحتفل بزفاف ابنته ويستعد لشهر العسل

احتفل الفنان نور الشريف والفنانة بوسي أمس بحفل زفاف ابنتهما سارة وزوجها رجل الأعمال محمد خميس، في حفل أقيم في فيلا الفنان، دعي إليه مجموعة من الفنانين المقربين من العروسين، منهم: الإعلامية بوسي شلبي وخالة العروس الفنانة نورا وغيرهم.

ويأتي هذا الاحتفال في الوقت الذي يحتفل فيه نور الشريف بعودته لحب عمره بوسي وإعلانه الاستعداد لقضاء شهر عسل جديد معها.

وكانت الإعلامية بوسي شلبي هي أول من نشر صور من الزفاف على حسابها الخاص في موقع "إنستغرام"، علماً أن نور الشريف منع الصحافيين والمصورين من إلتقاط الصور.

"سيدتي نت" تتمني السعادة والصحة للفنان نور الشريف وزوجته الفنانة بوسي وابنتيهما.

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