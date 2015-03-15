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النجم التركي الشهير بالأسمر يعود بعد غياب طويل

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النجم التركي الشهير بالأسمر يعود بعد غياب طويل النجم التركي الشهير بالأسمر يعود بعد غياب طويل

الأحد 15-03-2015 18:53

انضم الممثل التركي ساروهان هانيل الشهير بالأسمر لفريق مسلسل "الوردة السوداء" المستمر أسبوعياً بنجاح منقطع النظير في تركيا على شاشة قناة فوكس، محتلاً على الدوام المركز الأول في التصنيف الأسبوعي في نسبة المشاهدة، و الذي يعرض عربياً بإسم "ورد وشوك" على قناة ياهلا – osn حيث سيؤدي دوراً شيقاً فيه إلى جانب بطليه الرئيسيين: أيجي أوسلو الشهيرة بليلى، ويافوز بنغول الشهير بغالب وسابقاً أوزجان دنيز الشهير بجهاد الذي أنهى دوره للإلتحاق بمسلسله الجديد "يوم كتابة قدري" إلى جانب خديجة شندل.
وقد أعاد هذا العمل ساروهان هانيل إلى الشاشة بعد غياب طويل استمر سنوات بعد مسلسلاته "وتمضي الأيام" و"الوجه الآخر" و"عصفورتي"، لكنه يعود بدور ثانوي وليس دور بطولة أولى كأعماله الدرامية السابقة .
وأول ظهور له في المسلسل سيبدأ بالحلقة 76 في تركيا، وجمهوره ينتظر هذه الحلقة بشغف واهتمام.

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سيدتي