أخبار عاجلة

مساء dmc - بنك أوف أمريكا : تعويم الجنية خلق فرص إيجابية للمستثمرين -
مساء dmc - يو إس تو داي : الرئيس السيسي تخلص من غبار استمر لسنين طويلة على الإقتصاد المصري -
مساء dmc - أمريكا تصنف مصر كدولة آمنة وتضعها بالمطقة الخضراء وتنصح رعاياها بزيارة مصر -
مساء dmc - الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية -
انتظرونا غداً .. مباراة بنفيكا وشتوريل في لقاء إياب نصف نهائي كأس البرتغال على @onsport -
مساء dmc - مستشار الأمن القومي الأمريكي يشيد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : الولايات المتحدة شريك إستراتيجي ونتطلع أن تشهد علاقتنا معها إنطلاقة جديدة -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي عاهل الأردن بواشنطن قبل لقاء الملك عبد الله مع ترامب -
مساء dmc - أسامة كمال: الدولة لم تحارب محمد مرسي وكان هناك مشكلة في منظومة الكهرباء -
حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مبعوث الأمم المتحدة لليمن يزور "بحاح" فى منزله

Google+ Print
مبعوث الأمم المتحدة لليمن يزور "بحاح" فى منزله مبعوث الأمم المتحدة لليمن يزور "بحاح" فى منزله
طالب جمال بن عمر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه لليمن جماعة أنصار الله الحوثيين بإخلاء سبيل خالد بحاح رئيس الوزراء اليمنى المستقيل وبقية أعضاء الوزارة الذين تحتجزهم الجماعة فى منازلهم بعد تقديم استقالتها فى 21 يناير الماضى رغم دعوات مجلس الأمن إلى رفع الإقامة الجبرية عنهم دون قيد أو شرط .

وأكد بيان صادر عن مكتب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة أن إخلاء سبيل رئيس الوزراء وبقية أعضاء حكومته إنما هى مسألة مبدئية يجب أن تنفذ بشكل فورى وغير مشروط وتزال كافة القيود المفروضة فى إطار الإقامة الجبرية عنه وعن بقية الوزراء وكافة الأفراد المعتقلين بشكل تعسفى.

وأوضح البيان أن جمال بن عمر قام اليوم بزيارة بحاح ووزير الخارجية عبد الله الصايدى ووزير التجارة والصناعة محمد الساعدى فى منازلهم وناقش معهم المستجدات الأخيرة على الساحة اليمنية وأطلعهم على آخر ما وصلت إليه المفاوضات الجارية بين المكونات السياسية بهدف التوصل إلى حل سلمى وتوافقى للأزمة الراهنة.

وأكد بحاح للوزراء رفضه التام للإقامة الجبرية المفروضة عليهم مشيرا الى أن اللجوء إلى أساليب ضغط من هذا النوع بغية تحقيق مآرب سياسة أمر لا يمكن قبوله أو السكوت عليه .
>وكام ابن عمر قد قانم بزيارة بحاح والصايدى قبل حوالى أسبوعين .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية

الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية