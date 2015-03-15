مبعوث الأمم المتحدة لليمن يزور "بحاح" فى منزله

طالب جمال بن عمر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه لليمن جماعة أنصار الله الحوثيين بإخلاء سبيل خالد بحاح رئيس الوزراء اليمنى المستقيل وبقية أعضاء الوزارة الذين تحتجزهم الجماعة فى منازلهم بعد تقديم الحكومة استقالتها فى 21 يناير الماضى رغم دعوات مجلس الأمن إلى رفع الإقامة الجبرية عنهم دون قيد أو شرط .

وأكد بيان صادر عن مكتب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة أن إخلاء سبيل رئيس الوزراء وبقية أعضاء حكومته إنما هى مسألة مبدئية يجب أن تنفذ بشكل فورى وغير مشروط وتزال كافة القيود المفروضة فى إطار الإقامة الجبرية عنه وعن بقية الوزراء وكافة الأفراد المعتقلين بشكل تعسفى.

وأوضح البيان أن جمال بن عمر قام اليوم بزيارة بحاح ووزير الخارجية عبد الله الصايدى ووزير التجارة والصناعة محمد الساعدى فى منازلهم وناقش معهم المستجدات الأخيرة على الساحة اليمنية وأطلعهم على آخر ما وصلت إليه المفاوضات الجارية بين المكونات السياسية بهدف التوصل إلى حل سلمى وتوافقى للأزمة الراهنة.

وأكد بحاح للوزراء رفضه التام للإقامة الجبرية المفروضة عليهم مشيرا الى أن اللجوء إلى أساليب ضغط من هذا النوع بغية تحقيق مآرب سياسة أمر لا يمكن قبوله أو السكوت عليه .

>وكام ابن عمر قد قانم بزيارة بحاح والصايدى قبل حوالى أسبوعين .

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