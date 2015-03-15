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إصابة 11 في انقلاب سيارتين ميكروباص وملاكي بطريق السخنة

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إصابة 11 في انقلاب سيارتين ميكروباص وملاكي بطريق السخنة إصابة 11 في انقلاب سيارتين ميكروباص وملاكي بطريق السخنة

 

أرشيفية

استقبلت مستشفى السويس العام صباح اليوم الأحد 11 مصاب في انقلاب سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص بطريق السخنة.

تلقى اللواء طارق الجزار مساعد وزير الداخلية لأمن السويس إخطارًا من نقطة المستشفى العام بوصول 7 مصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص رقم “6739″ بالكيلو 60 بطريق السخنة البحر الأحمر، كما وصل 4 مصابين في انقلاب سيارة ملاكي رقم “ص ع ج – 194″ بطريق القطامية السخنة.

وقال مصدر طبي في تصريحات خاصة لـ “ONA” أن المصابين تم إسعافهم وجميعهم في حالة مستقرة وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتولي التحقيقات.

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