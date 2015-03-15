منصور عامر: نتائج المؤتمر الاقتصادى ستنعكس إيجابًا على مشروعات "بورتو"

قال منصور عامر رئيس مجلس إدارة شركة عامر جروب الراعى بالمؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى قدم " اوبن بوفيه" فى نوعية المشروعات التى تم طرحها، بحيث تنوعت الاستثمارات بشكل كبير، مؤكدًا أن الحكومة خدّمت على المؤتمر بشكل محترف.

وأوضح فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، علي هامش المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، أن المؤتمر ساهم فى تسهيل حركة المساهمين من خلال تقديم معلومات للمستثمرين لمساعدتهم فى دخولهم للسوق المصرى، موضحًا أن عامر جروب ستستفيد بشكل غير مباشر من المؤتمر على مشروعات "بورتو".

وأكد أن المؤتمر سيساعد فى زيادة معدل النمو مما ينعكس على شركته بالإيجاب، لما له تاثير إيجابى على قطاع العقارات.

وأكد رجل الأعمال، انه استفاد من تواجد شركته فى المؤتمر كراعى رئيسى، بحيث سهل المؤتمر تواصله مع المؤسسات المالية والمستثمرين الذين حضروا المؤتمر .