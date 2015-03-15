الشرطة التونسية تواصل البحث عن وزير الإعلام بحكومة طرابلس بعد اختطافه في تونس

تواصل الشرطة التونسية البحث عن وزير الاعلام في حكومة طرابلس .

وتعرض وزير الإعلام في حكومة “الإنقاذ الوطني” التي شكلها المؤتمر الوطني العام”المنتهية صلاحيته” إلى الاختطاف من قبل مجهولين بالأمس ، حسب ما ذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وأدانت وزارتا العدل والداخلية ي حكومة “الإنقاذ الوطني” حادث اختطاف الوزير على العربي الهوني وإخفائه في مكان غير معلوم ، واعتبرت الوزارتان ي بيان أن ما تعرض إليه الهوني وعائلته من ترويع يعد عملا إجراميا يعاقب عليه القانون مهما كانت البواعث والأسباب،مؤكدتين أن التعليمات قد صدرت للجهات المختصة فور وقوع الحادث لرصد مكان الوزير وتحريره.