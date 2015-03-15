أخبار عاجلة

مساء dmc - بنك أوف أمريكا : تعويم الجنية خلق فرص إيجابية للمستثمرين -
مساء dmc - يو إس تو داي : الرئيس السيسي تخلص من غبار استمر لسنين طويلة على الإقتصاد المصري -
مساء dmc - أمريكا تصنف مصر كدولة آمنة وتضعها بالمطقة الخضراء وتنصح رعاياها بزيارة مصر -
مساء dmc - الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية -
انتظرونا غداً .. مباراة بنفيكا وشتوريل في لقاء إياب نصف نهائي كأس البرتغال على @onsport -
مساء dmc - مستشار الأمن القومي الأمريكي يشيد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : الولايات المتحدة شريك إستراتيجي ونتطلع أن تشهد علاقتنا معها إنطلاقة جديدة -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي عاهل الأردن بواشنطن قبل لقاء الملك عبد الله مع ترامب -
مساء dmc - أسامة كمال: الدولة لم تحارب محمد مرسي وكان هناك مشكلة في منظومة الكهرباء -
حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ساويرس : مشروع تقليل انبعاثات مصانع الأسمنت يحقق فوائد كبيرة للمجتمع

Google+ Print
ساويرس : مشروع تقليل انبعاثات مصانع الأسمنت يحقق فوائد كبيرة للمجتمع ساويرس : مشروع تقليل انبعاثات مصانع الأسمنت يحقق فوائد كبيرة للمجتمع

المهندس نجيب ساويرس

 

قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس  ، إن مشروع تنقية البيئة وتقليل الانبعاثات الملوثة للهواء يحقق فوائد عديدة للمجتمع من مصانع الأسمنت .

وكانت وزارة البيئة وقعت مذكرة تفاهم مع شركات أوراسكوم للإنشاء وأوراسكوم للإعلام ولافارج الفرنسية وذلك بهدف تقليل انبعاثات التلوث الضارة بالبيئة الصادرة من مصانع الأسمنت التابعة لشركة لافارج الفرنسية.

وقال خالد فهمي وزير البيئة، في تصريحات صحفية على هامش التوقيع خلال مؤتمر” دعم وتنمية الاقتصاد المصري – المستقبل ” بشرم الشيخ، إن هذا الاتفاق يأتي في إطار حرص على توفير بيئة نظيفة، مؤكداً تشجيع الحكومة لأي شركة تحذو هذا الحذو.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء dmc - يو إس تو داي : الرئيس السيسي تخلص من غبار استمر لسنين طويلة على الإقتصاد المصري

مساء dmc - يو إس تو داي : الرئيس السيسي تخلص من غبار استمر لسنين طويلة على الإقتصاد المصري

مساء dmc - أمريكا تصنف مصر كدولة آمنة وتضعها بالمطقة الخضراء وتنصح رعاياها بزيارة مصر

مساء dmc - أمريكا تصنف مصر كدولة آمنة وتضعها بالمطقة الخضراء وتنصح رعاياها بزيارة مصر

مساء dmc - مستشار الأمن القومي الأمريكي يشيد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب

مساء dmc - مستشار الأمن القومي الأمريكي يشيد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»