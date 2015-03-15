ساويرس : مشروع تقليل انبعاثات مصانع الأسمنت يحقق فوائد كبيرة للمجتمع

قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس ، إن مشروع تنقية البيئة وتقليل الانبعاثات الملوثة للهواء يحقق فوائد عديدة للمجتمع من مصانع الأسمنت .

وكانت وزارة البيئة وقعت مذكرة تفاهم مع شركات أوراسكوم للإنشاء وأوراسكوم للإعلام ولافارج الفرنسية وذلك بهدف تقليل انبعاثات التلوث الضارة بالبيئة الصادرة من مصانع الأسمنت التابعة لشركة لافارج الفرنسية.

وقال خالد فهمي وزير البيئة، في تصريحات صحفية على هامش التوقيع خلال مؤتمر” دعم وتنمية الاقتصاد المصري – مصر المستقبل ” بشرم الشيخ، إن هذا الاتفاق يأتي في إطار حرص الحكومة على توفير بيئة نظيفة، مؤكداً تشجيع الحكومة لأي شركة تحذو هذا الحذو.