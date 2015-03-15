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وكيل التعليم بالمنوفية : التعليم الفني هو طوق النجاة للاقتصاد المصري

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وكيل التعليم بالمنوفية : التعليم الفني هو طوق النجاة للاقتصاد المصري وكيل التعليم بالمنوفية : التعليم الفني هو طوق النجاة للاقتصاد المصري

محب الرافعي وزير التربية والتعليم

قال الدكتور عبد الله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أنه عقد إجتماع مع مديري الإدارة التعليمية لطرح كيفية مشاركة جميع الطلاب في المؤتمر الاقتصادي وتقديم الدعم للدولة من خلال المدراس بطرح أفكار وموضوعات تعبير وأراء لطلاب من خلال الإذاعة المدرسية وغيرها من الأنشطة الطلابية.

وأضاف أن البيئة التعليمية أرض خصبة لتدعيم الاقتصاد المصري قائلًا، “التعليم الفني هو طوق النجاة للاقتصاد المصري في هذه المرحلة الهامة من بناء الدولة والمشروعات الاستثمارية العملاقة التي تحتاج لقدرات بشرية هائلة تمثملها في سواعد أبنائها بنحو 20 مليون طالب بالمرحلة التعليمية.

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