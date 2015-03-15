تكريم الطلبة المتفوقين في مسابقة أوائل الطلبة بالمرحلة الثانوية بالوادى الجديد‎

قامت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم بتكريم الطلبة الحاصلين على المركز الأول في مسابقة أوائل الطلبة بالمرحلة الثانوية العامة بحضور قيادات التعليم بالمحافظة.

وقال محد حسين شحات مسئول الإعلام بمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، وقال إنه تم تنظيم احتفالية بمقر ديوان المديرية بمدينة الخارجة بحضور صلاح محمد صلاح، وكيل الوزارة، وقيادات المديرية، حيث تم تكريم الطلبة المتميزين بمدرسة السادات الثانوية بمدينة الخارجة، لحصولهم علي المركز الأول على مستوى المحافظة في مسابقة أوائل الطلبة.

وأكد أنه تم توزيع شهادات تقدير وهدايا عينية ومادية علي الطلبة المتميزين، والمشاركين بالمدرسة، بحضور أولياء أمورهم وذويهم بمقر مكتب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.