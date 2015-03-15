استقرار أسعار الدواجن "البيضاء" وإرتفاع سعر "اللحم الأحمر" جنيها

سجلت أسعار الدواجن البيضاء، اليوم الأحد، استقرارًا فى أسعارها، وفقًا لتصريحات على الدهراوى، عضو بورصة الدواجن فى المنصورة، حيث استقرت أسعار ها عند 15 جنيها للكيلو بالمزارع ، و17 جنيها للمستهلك، يرجع هذا الاستقرار نتيجة انخفاض درجات الحرارة اليوم.

فى حين ارتفع سعر دواجن "اللحم الأحمر" لـ 23 جنيها مقابل 22 جنيها بارتفاع قدرة "جنيها"بالمزارع ، وللمستهلك سجل 26 جنيه للكيلو الواحد مقابل 25 جنيهاً للكيلو الواحد بارتفاع قدره "جنيها".

كما استقرت أسعار الكتكوت عند 4 جنيها ، فى حين ثبت سعر كتكوت "اللحم الأحمر" عند 3.5 جنيها.