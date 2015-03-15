حبس معلم متهم بالتحرش بطالبة مكفوفة داخل حمام مدرسة بالمنصورة

أمر المستشار وائل المهدى، رئيس نيابة أول المنصورة، وأحمد عبد الله وكيل النيابة، بإشراف المستشار محمد الزنفلى المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية، وسكرتارية محمد موسى، بحبس المدرس المتهم بالتحرش بإحدى الفتيات بمدرسة للمكفوفين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية كانت بتحرير ولى أمر طالبة بمدرسة للمكفوفين بالمنصورة محضرًا ضد أحد المدرسين لتحرشه بابنته داخل الحمامات.

وتلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من الرائد شريف أبو النجا رئيس مباحث قسم أول المنصورة بتقد "م.م.ز" ولى أمر الطالبة "غ" 12 سنة بالصف السادس الابتدائى بمدرسة للمكفوفين بالمنصورة يتهم فيه أحد المدرسين بالتحرش الجنسى بابنته داخل حمامات المدرسة، وبعد قيامه بإبلاغ الإدارة قامت بإحالة الواقعة للتحقيق ونقل المدرس إلى منطقة غرب المنصورة.

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