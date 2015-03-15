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براغ ترفض التفاوض مع داعش لإطلاق سراح تشيكى محتجز لدى التنظيم بليبيا

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براغ ترفض التفاوض مع داعش لإطلاق سراح تشيكى محتجز لدى التنظيم بليبيا براغ ترفض التفاوض مع داعش لإطلاق سراح تشيكى محتجز لدى التنظيم بليبيا
أعلن رئيس الوزراء التشيكى بوغوسلاف سوبوتكا، رفض حكومة بلاده إجراء مفاوضات مع مسلحى تنظيم "داعش" الإرهابى من أجل الإفراج عن المواطن التشيكى بافيل غروزا المحتجز لدى التنظيم المتشدد فى ليبيا.

وقال سوبوتكا فى تصريح صحفى نشر اليوم، إن براغ تنوى تحديد مكان مواطنها وتحريره، "دون التفاوض مع داعش"، مشيرا إلى أن بلاده عضو فى التحالف الدولى ضد "داعش".

وأكد سوبوتكا عدم وجود أية معلومات جديدة عن المحتجز، إلا أن خبراء فى وزارة الخارجية التشيكية يفترضون أن غروزا على قيد الحياة.

وكان تنظيم داعش قد هاجم حقل نفط فى جنوب ليبيا، فى الـ6 من الشهر الجارى، وقاموا بقتل 11 حارسا واختطاف 9 موظفين أجانب بينهم مواطنون من التشيك والنمسا والفلبين وبنجلاديش وغانا.
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