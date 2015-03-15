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طيران التحالف الدولى يقتل 11 من داعش فى غارات جوية غربى بغداد

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طيران التحالف الدولى يقتل 11 من داعش فى غارات جوية غربى بغداد طيران التحالف الدولى يقتل 11 من داعش فى غارات جوية غربى بغداد
أفادت مصادر عسكرية عراقية اليوم الأحد، بان 11 من عناصر تنظيم "داعش"، قتلوا فى غارات لطيران التحالف الدولى استهدفت مواقع للتنظيم وسط قضاء الرمادى مركز محافظة الانبار ( 118 كم غربى بغداد).

وقالت المصادر، إن التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة الأمريكية جدد اليوم قصف مواقع تنظيم داعش فى مناطق شارع عشرين وسط الرمادى مركز محافظة الأنبار ما أدى الى مقتل 11 من عناصر داعش .
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