وزير الخارجية الأمريكى يعرب عن استعداده لعقد مباحثات مع بشار الأسد

أعرب وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، عن استعداده لعقد مباحثات مع الرئيس السورى بشار الأسد لوقف العنف فى البلاد.

وفى مقابلة مع شبكة "سى بى إس نيوز"، قال كيرى إن الولايات المتحدة تضغط على الأسد لكى يناقش بجدية استراتيجية انتقالية لإنهاء الحرب الأهلية السورية التى اندلعت قبل أربعة أعوام، مضيفاً:"علينا أن نتفاوض فى النهاية".

ورغم إن الجهود السابقة لم تسفر عن مشاركة حكومة الأسد فى وضع خطة ملموسة، إلا أن كيرى يقول إن الولايات المتحدة تحاول أن "تجعله يأتى ويقوم بذلك".

وأضاف أن ذلك ربما يتطلب ممارسة ضغوط إضافية على حكومة الأسد التى تدعمها إيران، والتى تقاتل قوات المعارضة السنية ومتطرفى تنظيم داعش.

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