سفير السودان ينفى إنصراف رؤساء الدول خلال كلمة البشير بالمؤتمر الاقتصادى

وصفت الحكومة السودانية تقارير تشير لمغادرة بعض الرؤساء أثناء كلمة الرئيس السوداني المشير عمر البشير بالمؤتمر الاقتصادي المصري بشرم الشيخ ،بالادعاء الرخيص والمثير للضحك قبل الشفقة.

> وقال سفير السودان بالقاهرة السفير عبدالمحمود عبدالحليم إن خطاب البشير أثار إعجاب المشاركين وقدم ببراعة تصوراً لمصر للمستقبل المتكامل مع السودان.

> وقال عبدالمحمود في تصريحات صحفية أن هذا الحديث محض هُراء وادعاء رخيص يُثير الضحك قبل الشفقة ، واضاف كنا حضوراً وشهوداً، والرئيس تبادل الأحاديث الودية والأخوية مع زعماء الخليج ، وذكر أن هذا الحديث عارٍ من الصحة تماماً والمقصود به التقليل من شأن السودان وأهله.