محافظ الإسماعيلية : تفعيل دور المشاركة الشعبية والمجتمع المدني لتحقيق التنمية

أكد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، على أنه لابد من تفعيل دور المشاركة الشعبية ودوركافة منظمات المجتمع المدنى مع الأجهزة التنفيذية جنبا إلى جنب وتضافر وتكثيف كافة الجهود من أجل تحقيق التنمية الشاملة والملموسة بكافة المحاور التنموية والعمل على تحقيق المزيد من التواصل والتفاعل مع المواطنيين فى أماكنهم وخاصة أهالى القرى والقطاع الريفى بجميع مراكز ومدن المحافظة وتوابعها والوصول الى المناطق الفقيرة والأكثر احتياجا للوقوف على حجم الاحتياجات الفعلية لهذه الشريحة من نسيج المجتمع والعمل على تلبية مطالبهم واحتياجاتهم حتى يشعر كل مواطن على أرض الاسماعيلية بالتغيير الحقيقى .

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده محافظ الإسماعيلية مع أعضاء مجلس ادارة بيت العائلة الإسماعيلاوية برئاسة أحمد رشوان وبحضور اللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد للمحافظة .

وخلال اللقاء أستمع المحافظ الى عدد من القضايا والموضوعات التى تهم شعب الاسماعيلية ومواطنيها والتى عرضها أعضاء بيت العائلة كما تم بحث ومناقشة عددا من الحلول والمقترحات لحل تلك المشكلات وكيفية التواصل والتفاعل مع المواطنيين وآلية تنفيذ تلك الحلول .

كما أكد المحافظ – خلال الللقاء – على أنه آن الآوان لأن تستعيد الاسماعيلية مكانتها الرائدة على مستوى جميع محافظات الجمهورية وأن يتم الاستثمار الأمثل والحقيقى للمقومات الطبيعية التى حبا الله بها الاسماعيلية من حيث عبقرية الموقع الاستراتيجى والمناخ المتميز على مدار العام ووجود الالشواطىء والمسطحات الخضراء التى تسهم الى حد كبير فى تحقيق التنمية السياحية واستعادة شعار الاسماعيلية عروس القناة وباريس الصغرى بفضل جهود وسواعد أبنائها المخلصين .