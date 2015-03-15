مفتي الجمهورية يشيد بكلمة الرئيس ويطالب المصريين بثورة في العمل والإنتاج

أشاد الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في ختام المؤتمر الاقتصادي، والتي أكد خلالها على حاجة مصر إلى برامج تنموية ومشروعات استثمارية كبيرة للنهوض بالوطن، وثقته الكبيرة بقدرة المصريين على صناعة مستقبلهم.

وأكد علام أن نتائج المؤتمر الاقتصادي تشير إلى تحقق إنجازات غير مسبوقة فاقت جميع التوقعات، مضيفا أنه على ثقة تامة بقدرة المصريين على المضى قدمًا نحو التقدم والازدهار.

وأضاف أن حجم ونوعية الوفود التي شاركت في المؤتمر وكم المشروعات التي تم الاتفاق عليها يعكس أهمية ومكانة مصر، يؤكد أن مصر كانت ومازالت دولة مركزية ومحورية ومحط أهتمام العالم أجمع، وأنها قادرة بقياداتها القوية، وعراقتها، وأصالة شعبها، على التقدم وتحقيق تطورات هائلة على كافة الأصعدة.

ودعا المفتي الشعب المصري إلى التكاتف من أجل إحداث ثورة في العمل والانتاج تواكب الإنجازات التي تحققت المؤتمر الاقتصادي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة هي مرحلة العمل والإنجاز لتكون مصر نموذجًا يحتذى به في التقدم والنجاح.