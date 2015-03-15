وزير النقل يستعرض استراتيجيه النقل حتى 2030 بمؤتمر شرم الشيخ

استعرض وزير النقل خلال ورشة العمل المخصصة لقطاع النقل واللوجستيات بالموتمر الاقتصادي استراتيجية قطاع النقل في مصر المستهدف تحقيقها حتي عام 2030.

> وقال وزير النقل خلال عرضه للخطة الاستراتيجية ان هذة الخطة تستهدف تحقيق الهدف الرئيسي للدولة لكي تصبح محورا تجاريا عالميا لتعزيز دور مصر الهام كمركز عالمي للتجارة، و لتعزيز فرص التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة اعتمادا علي مخطط تطوير محور قناة السويس ودعم الدور الحيوي للنقل البحري و ذلك عن طريق تطوير قطاع الموانئ البحرية، وزيادة طاقتها الاستيعابية لخدمة التجارة الدولية.

> واضاف وزير النقل خلال عرضة ان خطة الوزارة تعتمد علي إنشاء محاور تنموية جديدة لتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة: وكذلك ربط المراكز الحضارية الرئيسية الحالية والمستقبلية بمراكز النشاط الاقتصادي، وتفعيل دور التجارة الداخلية لتحقيق التمنية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة، لتصل إلى جميع محافظات الجمهورية، وقد بدأت مصر في نتفيذ أكبر مشروع للطرق في التاريخ المعاصر ويشمل إنشاء أكثر من 3200 كم من الطرق بتكلفة استثمارية بلغت 4.5 مليار دولار سيتم الانتهاء منها في نهاية أغسطس من العام الحالي، كما بدأت مصر في تنفيذ خطة استثمارية كبرى لتطوير قطاع السكك الحديدية بقيمة استثمارية تقدر بـ 10 مليار دولار، وتشمل بصورة أساسية رفع درجة السلامة و تحسين كفاءة الخطوط الحالية، وتهدف إلى إعادة دور السكة الحديدية كوسيلة أساسية في نقل البضائع مستهدفا في ذلك انشاء شبكة جديدة من السكة الحديدية مخصصة لنقل البضائع لتصل اجمالي اطوالي السكة الحديدية الي اكثر من 8000 كم بحلول عام 2030 كما يصل أجمالي المنقول من البضائع الي اكثر من 50 مليون طن عام 2030 .

> كما يشمل المخطط الاستراتيجي للوزارة أنشاء عدد 7 مناطق لوجستية ومواني جافة لتكون النواة الاساسية في شبكة النقل متعدد الوسائط . كما سوف تسهم في رفع كفاءة المواني البحرية وزيادة طاقتها الاستيعابية و خلق فرص عمل ترتبط بصناعات التجميع و إعادة التصدير كما تعمل الوزارة علي حل مشكلة النقل الحضري: خاصة في القاهرة الكبرى، و ذلك بتطوير و تعظيم أهمية النقل الجماعي لاستيعاب 25 مليون رحلة متوقعة يوميًا بحلول عام 2022، اعتمادا على مضاعفة الطاقة الاستيعابية لشبكة خطوط مترو الأنفاق الحالية وإنشاء 147 كم خطوط قطارات نقل حضري مكهربة (Light Rail) و 216 كم شبكة حافلات سريعة (BRT –Rapid Bus Transit .علاوة على ذلك، وكخطوة أولى نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص، حددت الوزارة مشروعات استراتيجية رئيسية لتطويرها بالمشاركة مع القطاع الخاص خلال العام الثلاثة القادمة وذلك بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 13.5 مليار دولار امريكي.

> وتشتمل قائمة المشروعات علي المشروعات الاتية: -

> أولا في قطاع الموانئ:

> صرح المهندس /ضاحى انها تشمل تطوير عدد من المؤاني وانشاء عدد من محطات الحاويات والبضائع بعدد من المواني بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 1.8 مليار دولار .

> والمشروعات هي كالاتي

> 1. محطة الحاويات ميناء شرق بورسعيد بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 690 مليون دولار

> 2. محطة البضائع العامة بميناء شرق بورسعيد بتكلفة استثمارية 360 مليون دولار

> 3. محطة البضائع العامة بميناء دمياط بتكلفة استثمارية 150 مليون دولار .

> 4. محطة البضائع العامة بميناء سفاجا بتكلفة استثمارية 250 مليون دولار

> 5. تطوير ميناء العين السخنة بتكلفة اجمالية تقدر ب500 مليون دولار

> ثانيا في قطاع السكة الحديد :

> اشار الوزير انها تشمل أنشاء عدد من الخطوط المخصصة لنقل البضائع والركاب بتكلفة أستثمارية تقدر ب 6.1 مليار دولار. والمشروعات كالاتي:

> 1. خط نقل البضائع والذي يربط بين ميناء العين السخنة والمنطقة الصناعية بحلوان ويخدم مصانع الاسمنت بالمنطقتين بتكلفة استثمارية تقدر ب 500 مليون دولار .

> 2. خط السكة الحديدة الواصل بين الميناء اللوجسيتي بمنطقة السادس من أكتوبر وخط المناشي – الاتحاد والذي يشكل حلقة الوصل الرئيسية بميناء الدخيلة. وتقدر التكلفة الاستثمارية ب 165 مليون دولار.

> 3. خط السكة الحديد الواصل بين المنطقة الصناعية بحلوان ومنطقة الروبيكي ومنها الي المنطقة اللوجستية بالعاشر من رمضان. وتقدر التكلفة الاستثمارية ب275 مليون دولار.

> 4. خط السكة الحديد السريع الواصل بين الغردقة والاقصر بتكلفة استثمارية تقدر ب 2.25 مليار دولار.

> 5. خط السكة الحديد فائق السرعة اسكندرية-أسوان بتكلفة استثمارية تقدر ب 3 مليار دولار.

> ثالثا فى قطاع الموانىء الجافة والمناطق اللوجستية :-

> قال وزير النقل ان المشروعات المطروحة كالتالى

> • مشروع الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بالسادس من اكتوبر بتكلفة 90 مليون دولار

> • الميناء اللوجستى بالعاشر من رمضان بتكلفة 90 مليون دولار

> رابعا فى قطاع النقل الحضرى

> صرح المهندس هانى ضاحى ان الوزارة تعتمد خطة مشروعات تهدف الى انشاء اكثر من 144 كم من القطارات الخفيفة والمكهربة وعدد من خطوط الاتوبيسات السريعة التى تعما فى حارات منفصلة وذات طاقة استيعابية تقترب من مترو الانفاق وقدر القيمة الاستثمارية لهذه المشروعات ب5 مليار دولار .

> واعلن وزير النقل خلال ورشة العمل المخصصة لقطاع النقل واللوجستيات بالمؤتمر الاقتصادي عن قائمة lلمشروعات المطروحة للاستثمار والتى يصل عددها5 مشروعات استثمارية باجمالى تكلفة 2.5 مليار دولار حيث صرح وزير النقل ان هذه المشروعات هي :-

> • محطة حاويات شرق بورسعيد بتكلفة استثمارية قدرة بحوالي 700 مليون دولار

> • خط البضائع بالسكة الحديد السخنة / حلوان بتكلفة استثمارية 500 مليون دولار

> • المركز الوجيستي والميناء الجاف بـ6 اكتوبر بتكلفة استثمارية 90 مليون دولار

> • المركز الوجيستي والميناء الجاف بالعاشر من رمضان بتكلفة استثمارية 90 مليون دولار

> • خط القطار المكهرب رمسيس / النزهة باستثمارات 500 مليون دولار

> • خط الاتوبيسات السريعة القاهرة الجديدة / مصر الجديدة باجمالي استثمارت 380 مليون دولار

> • تطوير منظومة الاتوبيس النهري باجمال استثمارات 100 مليون دولار.