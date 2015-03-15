اجتماع للجنة العليا لمكافحة الإدمان بالمنوفية

عقد الأستاذ مصطفي بيومي السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية اجتماع اللجنة العليا لمكافحة وعلاج الإدمان بحضور الدكتورة هيام كساب مدير المكتب الفني بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ومديري مديريات التربية والتعليم والشئون الاجتماعية والشباب والرياضة .

> وأعلن بيومي ضرورة عمل حصر لعدد المتعاطين ووضع جدول زمني يتم توزيعه علي باقي شهور العام الحالي لخفض نسبة الإقبال علي الإدمان والطلب علي المواد المخدرة بنسبة لا تقل عن 50 % بالإضافة إلي ضرورة التعاون البناء بين كافة القطاعات من أجل تحويل الخطط والسياسات العامة إلي واقع ملموس للحد من هذه الظاهرة

> بالاضافة إلى ضرورة التعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في علاج المتعاطين من خلال توفير رقم 16023 للعلاج بالمجان مع الحفاظ علي السرية التامة لبيانات المريض وكذا تشكيل لجان بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للمرور علي القري والنجوع بالتعاون مع القوافل الصحية والثقافية لنشر الخطط والبرامج الوقائية والتوعية بخطورة المخدرات وأثرها السلبي علي الفرد والمجتمع .

> كما أشار بيومي إلي أنه سيتم تشكيل لجان فرعية لرسم السياسات العامة لتطبيق الخطة الوطنية لمكافحة الإدمان وخفض الطلب علي المخدرات في إطار النظام اللامركزي بالإضافة إلي توفير الدعم اللوجيستي وتحقيق المزيد من اللامركزية في تنفيذ الخطط الوقائية من أجل نشر رؤية ورسالة الخطة القومية لمكافحة المخدرات وعلاج الإدمان مع المساهمة الفعالة في تفعيل القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة وعلاج الإدمان وكذا العمل علي تجفيف منابع المخدرات والتركيز علي البرامج الوقائية الأولية من خلال برامج التوعية بخطورة المخدرات علي المجتمع .

> وكان الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية قد اصدر قرار رقم 188 لسنة 2015 بتشكيل لجنة دائمة بالمحافظة تحت مسمي اللجنة العليا لمكافحة وعلاج الإدمان برئاسة السكرتير العام المساعد وعضوية كل من مدير مديرية الشئون الصحية ، مدير مديرية الشئون الاجتماعية ، مدير مديرية التربية والتعليم ، مدير مديرية الشباب والرياضة ، مدير مديرية الأوقاف ، مدير قصور الثقافة ، مدير مركز النيل للإعلام ، ممثل للكنيسة ، ممثل للجامعة ، مدير مديرية القوي العاملة ، ممثل للتعليم الأزهري ، ممثل للتعليم العالي ، ممثل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالمحافظة، مدير إدارة العلاقات بالمحافظة ومدير مركز الإعلام بالمحافظة ومدير إدارة المجالس بالمحافظة .