محافظ السويس يتابع سير تعبئة الأسطوانات بمصنع سوجاز



> تفقد اللواء العربى السروى محافظ السويس عصر اليوم مصنع سوجاز لتعبئة أسطوانات البوتاجاز للأطمئنان على سير العمل داخل المصنع والتأكيد على توفير أسطوانات البوتاجاز من خلال الحصة المحددة لمحافظتي السويس والاسماعيلية وإرسالها فى المواعيد المحددة.

وأكد المحافظ على مدير الشركة بأتباع طرق وأساليب السلامة والصحة المهنية لدى العاملين والـتأكيد على وجود وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق وشدد المحافظ على المسئولين بالشركة بالالتزام بوزن الاسطوانة القانونى بالنسبة للمنزلى والتجارى.

وتفقد المحافظ خطوط الانتاج من بدايته حتى الانتهاء بتحميل أسطوانات البوتاجاز لسيارات النقل لتوزيعها الى منافذ التوزيع بمحافظة السويس و محافظة الاسماعيلية.

وأكد المحافظ على مدير التموين بتواجد مفتشي التموين يومياً للتأكد من جودة ووزن الاسطوانة وإرسال الحصة كاملة لمحافظتي السويس والاسماعيلية مشيرا الي ان هناك زيادة سوف تحدث خلال الفترة القادمة مع زيادة كميات الغاز السائل للموانيء خلال الفترة المقبلة.

رافق المحافظ في الجولة سعيد الليبيدى رئيس حى عتاقة ومجدى عبد العال مدير عام التموين والدكتور محمد الطاهر فريد العضو المنتدب للشركة.