أخبار عاجلة

مساء dmc - بنك أوف أمريكا : تعويم الجنية خلق فرص إيجابية للمستثمرين -
مساء dmc - يو إس تو داي : الرئيس السيسي تخلص من غبار استمر لسنين طويلة على الإقتصاد المصري -
مساء dmc - أمريكا تصنف مصر كدولة آمنة وتضعها بالمطقة الخضراء وتنصح رعاياها بزيارة مصر -
مساء dmc - الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية -
انتظرونا غداً .. مباراة بنفيكا وشتوريل في لقاء إياب نصف نهائي كأس البرتغال على @onsport -
مساء dmc - مستشار الأمن القومي الأمريكي يشيد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : الولايات المتحدة شريك إستراتيجي ونتطلع أن تشهد علاقتنا معها إنطلاقة جديدة -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي عاهل الأردن بواشنطن قبل لقاء الملك عبد الله مع ترامب -
مساء dmc - أسامة كمال: الدولة لم تحارب محمد مرسي وكان هناك مشكلة في منظومة الكهرباء -
حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

محافظ السويس يتابع سير تعبئة الأسطوانات بمصنع سوجاز

Google+ Print

السويس 8
> تفقد اللواء العربى السروى محافظ السويس عصر اليوم مصنع سوجاز لتعبئة أسطوانات البوتاجاز للأطمئنان على سير العمل داخل المصنع والتأكيد على توفير أسطوانات البوتاجاز من خلال الحصة المحددة لمحافظتي السويس والاسماعيلية وإرسالها فى المواعيد المحددة.

وأكد المحافظ على مدير الشركة بأتباع طرق وأساليب السلامة والصحة المهنية لدى العاملين والـتأكيد على وجود وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق وشدد المحافظ على المسئولين بالشركة بالالتزام بوزن الاسطوانة القانونى بالنسبة للمنزلى والتجارى.

وتفقد المحافظ خطوط الانتاج من بدايته حتى الانتهاء بتحميل أسطوانات البوتاجاز لسيارات النقل لتوزيعها الى منافذ التوزيع بمحافظة السويس و محافظة الاسماعيلية.

وأكد المحافظ على مدير بتواجد مفتشي التموين يومياً للتأكد من جودة ووزن الاسطوانة وإرسال الحصة كاملة لمحافظتي السويس والاسماعيلية مشيرا الي ان هناك زيادة سوف تحدث خلال الفترة القادمة مع زيادة كميات الغاز السائل للموانيء خلال الفترة المقبلة.

رافق المحافظ في الجولة سعيد الليبيدى رئيس حى عتاقة ومجدى عبد العال مدير عام التموين والدكتور محمد الطاهر فريد العضو المنتدب للشركة.

 

السويس 7 السويس 6 السويس 5 السويس 4 السويس 3 السويس 2

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف

بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

البوري بـ36 والبلطي بـ16.. التموين والزراعة تطرحان الأسماك بأسعار مخفضة

البوري بـ36 والبلطي بـ16.. التموين والزراعة تطرحان الأسماك بأسعار مخفضة

التموين: لا زيادة في أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ

التموين: لا زيادة في أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ