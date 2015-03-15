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تأجيل محاكمة “ربان عبارة” تسبب في غرق واصابة وفقد 9 بالبحر الأحمر

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تأجيل محاكمة “ربان عبارة” تسبب في غرق واصابة وفقد 9 بالبحر الأحمر تأجيل محاكمة “ربان عبارة” تسبب في غرق واصابة وفقد 9 بالبحر الأحمر

قرر المستشار حسن رأفت رئيس محكمة جنح الغردقة وسكرتارية تحقيق هاني الهلب اليوم السبت تأجيل جلسة محاكمة ربان السفينة الرياض المتسببة في غرق المركب السياحي يسمى ” الياسمين ” لجلسة 21 مارس الجاري لاستكمال المرافعات
> ترجع أحداث تلك القضية إلى شهر سبتمبر لعام 2013، عندما اصطدمت العبارة ” الرياض ” بعد إبحارها من ميناء الغردقة البحري ب 8 ميل بحري في طريقها لميناء ضبا السعودى، إصطدمت بمركب سياحي يسمى الياسمين مما تسببت في غرق 3 اشخاص وفقدان طفل وإصابة 6 أخرين.

وتم إلقاء القبض على ربان السفينة وضابطيها الأول والثانى واستمعت النيابة العامة أقوال طاقم العبارة.

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