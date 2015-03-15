بالصور .. جولة ميدانية لمحافظ سوهاج لإزالة الاشغالات بالمدينة‎

قام الدكتور ايمن عبدالمنعم محافظ سوهاج بجولة مفاجئة ا بشارع اسيوط سوهاج وشارع الجمهورية للوقوف علي وضع اشغالات المحال التجارية على الرصيف مما يودى لاعاقة حركة المرور والتى تعترض طريق السيارات والمارة .

> واوضح المحافظ انه كلف حى شرق بمدينة سوهاج لاغلاق اى منشاة لاتلتزم تقوم بوضع اشغالات خارجها مما يؤثر على حركة المواطنيين فى الشوارع واننا نسعى خلال تلك المرحلة لفرض هيبة الدولة على الشارع السوهاجى .

> وناشد المحافظ المواطنيين من ابناء سوهاج بمساعدته ومساعدة اجهزة المحافظة فى تحقيق ذلك .

> وجاء ذلك مع استمرار المحافظ فى جولاتة الميدانية المفاجئة داخل مدينة سوهاج مساء امس لازالة الاشغالات وذلك بالتنسيق مع الاحياء والمرور وشرطة المرافق من شوارع الجمهورية وشارع 15 وشارع طريق اسيوط سوهاج ومنطقة الثقافة ، وشارع مدرسة اللغات بمدينة ناصر

> واوضح المحافظ انه مع تكرار مخالفة إشغال الطريق سيتم غلق المنشآة أو المحل المخالف وتقوم الاجهزة التنفيذية بمحاسبة كل من يتعدى على الطريق العامة واشغالها تحت اى ظرف من الظروف .