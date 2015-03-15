وزير الكهرباء: نتوقع إنتاج 68 جيجاوات من المحطات الحالية خلال 7 سنوات

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قمنا بتغيير 10 ملايين لمبة ونخطط لاستبدال 10 ملايين أخرى، متوقعا خلال الـ7 سنوات المقبلة أن نصل بإنتاج الكهرباء من المحطات إلى 68 جيجا وات من القدرة الاستيعابية، وبشأن خطوط نقل الكهرباء فإننا نأمل الوصول إلى 35 كيلو مترا من الشبكة وهذا يعطى فرصة للمستثمرين للاستثمار فى هذا المجال.

وأضاف الوزير خلال ورشة عمل حول الطاقة على هامش مؤتمر "مصر المستقبل"، أن 45% من إنتاجنا من الكهرباء يعتمد على البترول والغاز الطبيعى، وأن زيادة السوق التنافسى سيكون جزءًا من قانون الكهرباء الجديد، لافتا إلى أن خطة العمل الحكومية ستعتمد على تأمين الطاقة والاستدامة والحوكمة.

وأكد وزير الكهرباء، أن الحكومة تعمل على تحسين شبكة النقل للكهرباء والطاقة، معلنا عن التنسيق مع وزارة البترول لتوفير الوقود اللازم لاحتياجات محطات الكهرباء وإنشاء خطوط أنابيب.

وكان قد شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وحسين النويس "عن شركة النويس"، صباح اليوم الأحد، مراسم توقيع اتفاقية شراء الطاقة، وذلك بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة النويس الإماراتية.

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