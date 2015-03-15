بالفيديو..صاحب أول سيلفى مع الرئيس: لما جت الفرصة مفوتهاش

عبر المهندس مهاب حسن، من الشباب الذين ساهموا فى تنظيم المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، صاحب أول صورة "سيلفى" فى مصر مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن سعادته البالغة، لتمكنه من الحصول على التقاط صورة مع الرئيس اليوم، الأحد.

ودعا الرئيس السيسى الشباب الذين شاركوا فى نجاح المؤتمر الاقتصادى، إلى الصعود إلى منصة القاعة الرئيسية، ورفض أن يبدأ كلمته فى اليوم الختامى للمؤتمر، دون أن يكون هؤلاء الشباب إلى جواره.

وفور صعود الشباب إلى جوار الرئيس السيسى، تزاحموا لالتقاط الصور معه، إلا أن مهاب حسن، كان له وجهة نظر أخرى، وأراد أن يظفر بـ"سيلفى" مع الرئيس، فى لقطة مدهشة، أثارت إعجاب جميع المتواجدين بالقاعة، وسط ابتسامة عريضة من الرئيس السيسى.

وقال مهاب حسن، الذى التقاه "اليوم السابع"، عقب انتهاء كلمة الرئيس مباشرة:"مكنتش أتوقع إنى أبقى فى الموقف ده أبدًا، بس سبحان الله هى جت كدة".

وتابع مهاب، متحدثًا عن كيف جاءته الفكرة، قائلا:"بدأت الفكرة إن أنا عرفت أدخل القاعة وقت كلمة الرئيس، وبعد كدة بدأت أحاول إنى أكلم حد من الحرس إنى أتصور مع السيسى، بس طبعا ما كانوش راضيين علشان تأمين الرئيس، لكن لما وجدت الفرصة متاحة إنى آخد سيلفى أو أتصور مع الرئيس بأى طريقة، أخرجت الموبايل واتصورت على طول".

وأضاف أنه سعيد للغاية بهذه الصورة مع الرئيس، مؤكدا أنه نشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، من فرط سعادته.

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