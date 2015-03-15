وقفة تأييد للسيسى بشرم الشيخ بعد إلقاء كلمته الختامية بالمؤتمر الاقتصادى

نظمت مجموعة من المصريين المتواجدين فى شرم الشيخ مسيرة تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى، عقب إلقاء كلمته الختامية فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، حيث اصطف المواطنون على جانبى الطريق، للتعبير عن سعادتهم بنجاح المؤتمر الاقتصادى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد ألقى كلمته الختامية أمام المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، اليوم الأحد، وذلك بعد أن عقد قمة مصرية بحرينية مع الملك حمد بن عيسى ملك البحرين.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الأحد، أيضا على هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد - مصر المستقبل، المنعقد بشرم الشيخ، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية.

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