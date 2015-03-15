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بالفيديو - عيد يسجل ثالث أهدافه الإفريقية مع الزمالك .. ومرة أخرى من ' ركلة جزاء '

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بالفيديو - عيد يسجل ثالث أهدافه الإفريقية مع الزمالك .. ومرة أخرى من ' ركلة جزاء ' بالفيديو - عيد يسجل ثالث أهدافه الإفريقية مع الزمالك .. ومرة أخرى من ' ركلة جزاء '

سجل أحمد عيد عبد الملك جناح الزمالك ثاني وثالث أهدافه الإفريقية بالقميص الأبيض أمام ضيفه رايون سبورتس الرواندي في ذهاب دور الـ32 لكأس الكونفدرالية.

وافتتح عيد التسجيل للزمالك في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء بعدما تعرض أيمن حفني للعرقلة داخل منطقة الجزاء في مباراة الفريقين بدور الـ32 من مسابقة الكونفدرالية الإفريقية المقامة عصر الأحد. (شاهد الهدف الأول)

وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 45 من كرة رأسية بعد عرضية حازم إمام حولها بالرأس وسقط مصابا. (شاهدها)

وعاد عيد للتسجيل مرة أخرى مع الزمالك في البطولات الإفريقية وعلى نفس الملعب "الجونة"، بعدما سجل أمام أورلاندو بايرتس من ركلة جزاء في دوري الأبطال عام 2013..في مباراة حسمها الزمالك 2-1 في دور المجموعات.

ويعد هذا الهدف هو رقم 15 لعيد في المسابقات الإفريقية، بعدما نجح في تسجيل 13 هدف سابق مع فريقه القديم حرس الحدود.

ومع حرس الحدود، سجل عيد هدفا وحيدا من ركلة جزاء في المسابقات الإفريقية كانت أمام فريق البنك التجاري الإثيوبي في بطولة الكونفدرالية عام 2010..في مباراة حسمها حرس الحدود بخماسية نظيفة في الإسكندرية بالدور الـ32.

وكان أول هدف سجله صاحب الـ34 عاما في المسابقات الإفريقية عام 2006 مع حرس الحدود أمام فريق الأخضر الليبي في الدور الأول من الكونفدرالية، إذ فاز وقتها الفريق الساحلي 4-0 على ضيفه الليبي وتأهل بعد خسارته ذهابا 1-0.

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فيديو اليوم السابع

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