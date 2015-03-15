أخبار عاجلة

مساء dmc - بنك أوف أمريكا : تعويم الجنية خلق فرص إيجابية للمستثمرين -
مساء dmc - يو إس تو داي : الرئيس السيسي تخلص من غبار استمر لسنين طويلة على الإقتصاد المصري -
مساء dmc - أمريكا تصنف مصر كدولة آمنة وتضعها بالمطقة الخضراء وتنصح رعاياها بزيارة مصر -
مساء dmc - الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية -
انتظرونا غداً .. مباراة بنفيكا وشتوريل في لقاء إياب نصف نهائي كأس البرتغال على @onsport -
مساء dmc - مستشار الأمن القومي الأمريكي يشيد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : الولايات المتحدة شريك إستراتيجي ونتطلع أن تشهد علاقتنا معها إنطلاقة جديدة -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي عاهل الأردن بواشنطن قبل لقاء الملك عبد الله مع ترامب -
مساء dmc - أسامة كمال: الدولة لم تحارب محمد مرسي وكان هناك مشكلة في منظومة الكهرباء -
حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدرب الأهلي: هدف متعب في الجيش الرواندي لا يسجله أي مهاجم

Google+ Print
مدرب الأهلي: هدف متعب في الجيش الرواندي لا يسجله أي مهاجم مدرب الأهلي: هدف متعب في الجيش الرواندي لا يسجله أي مهاجم

أشاد أحمد أيوب المدرب العام للأهلي بأداء عماد متعب في مباراة الجيش الرواندي بذهاب دور ال32 لدوري أبطال أفريقيا.

متعب سجل الهدف الأول ليمهد الطريق للفارس الأحمر للفوز 2-0 في كيجالي.

وقال أيوب في تصريحات إذاعية: "متعب قدم أداءً رائعًا، من أفضل المباريات له في الفترة الأخيرة".

وأضاف: "كما سجل هدفًا جميلاً وصعبًا، لا يحرزه أي مهاجم".

وأوضح أيوب: "بدأنا المباراة باثنين مهاجمين متعب وبيتر إيبيمبوبوي، كان اللقاء متكافئًا وتبادلنا السيطرة".

وتابع: "في الشوط الثاني أشركنا وليد سليمان، وتفوقنا في الاستحواذ والفرص وإحراز الأهداف".

واختتم مدرب الأهلي: "الجهاز الفني يحاول استثمار كل عناصر الفريق، لأن هدفنا ليس البدايات، بل الوصول لمنصة التتويج".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع