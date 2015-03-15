مدرب الأهلي: هدف متعب في الجيش الرواندي لا يسجله أي مهاجم

أشاد أحمد أيوب المدرب العام للأهلي بأداء عماد متعب في مباراة الجيش الرواندي بذهاب دور ال32 لدوري أبطال أفريقيا.

متعب سجل الهدف الأول ليمهد الطريق للفارس الأحمر للفوز 2-0 في كيجالي.

وقال أيوب في تصريحات إذاعية: "متعب قدم أداءً رائعًا، من أفضل المباريات له في الفترة الأخيرة".

وأضاف: "كما سجل هدفًا جميلاً وصعبًا، لا يحرزه أي مهاجم".

وأوضح أيوب: "بدأنا المباراة باثنين مهاجمين متعب وبيتر إيبيمبوبوي، كان اللقاء متكافئًا وتبادلنا السيطرة".

وتابع: "في الشوط الثاني أشركنا وليد سليمان، وتفوقنا في الاستحواذ والفرص وإحراز الأهداف".

واختتم مدرب الأهلي: "الجهاز الفني يحاول استثمار كل عناصر الفريق، لأن هدفنا ليس البدايات، بل الوصول لمنصة التتويج".