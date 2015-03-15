أمن مطروح يضبط عاطلا يتاجر فى المخدرات وبحوزته أسلحة نارية بالضبعة

الأسلحة والذخيرة المضبوطة بمنزل عاطل بالضبعة

تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بمطروح، بالاشتراك مع رجال قطاع الأمن العام وأمن مطروح، من القبض على "مراجى شويقى فضل" 28 سنة، عاطل، مقيم الضبعة بمطروح، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة.

وتمكنت الحملات التى جاءت بإشراف اللواء كمال الدالى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، واستهدفت ضرب العناصر المؤثرة فى جلب وترويج المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة وتضيق الخناق عليهم وعدم تمكينهم من الهروب، من استهداف المتهم وضبطه وبحوزته سلاح متعدد، و2 سلاح fn، وسلاح آلى 39x 7.62، و198 طلقة لسلاح جرينوف x51 2 7.6، و133 طلقة لسلاح fn، و3 جهاز gbs، ونظارة ميدان، و2 هاتف محمول ومبلغ 10990 جنيه.



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المتهم وأمامه الأسلحة والمضبوطات



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مدير أمن مطروح ومدير المباحث يتفقدان المضبوطات



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ضبط 4 أسلحة آلية متنوعة و 331 طلقة و3 أجهزة GBS ونظارة ميدان