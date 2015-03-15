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تأجيل الحكم على 8 متهمين قتلوا 5 فى خصومة ثأرية بسوهاج لـ17 مارس

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تأجيل الحكم على 8 متهمين قتلوا 5 فى خصومة ثأرية بسوهاج لـ17 مارس تأجيل الحكم على 8 متهمين قتلوا 5 فى خصومة ثأرية بسوهاج لـ17 مارس
قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد على السيد، تأجيل النطق بالحكم على 8 متهمين بعد اتهامهم بقتل 5 أفراد فى خصومة ثأرية بدائرة مركز المراغة إلى جلسة 17 مارس الجارى.

كانت المحكمة قد أحالت أوراق المتهمين الى فضيلة المفتى الجلسة الماضية وقررت اليوم تأجيل النطق بالحكم لجلسة بعد غد.

تعود أحداث القضية لشهر سبتمبر من عام 2013 عندما تلقى مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفيين ومصاب، بناحية الشيخ شبل دائرة مركز المراغة.

وكشفت التحريات أنه أثناء استقلال المجنى عليهم جرارا زراعيا بمقطورة بالطريق المؤدى لقرية الشيخ شبل قام المتهمون باعتراض طريق المجنى عليهم وإطلاق وابل من الأعيرة النارية من أسلحة آلية كانت بحوزتهم تجاههم، مما نتج عنه مصرعهم. تم ضبط المتهمين وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات.

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مصر 365