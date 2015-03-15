"سيمنس" تخصص 1.4 مليون دولار لمكافحة الفساد بقطاع الأعمال المصرى

أعلنت مبادرة سيمنس للنزاهة عن توفير تمويل بقيمة 1.4 مليون دولار، على مدار ثلاثة أعوام، يخصص هذا التمويل لدعم مبادرة "العمل الجماعى"، وهى مشروع يهدف إلى تعزيز منظومة مكافحة الفساد فى قطاع الأعمال فى مصر ، بالتعاون مع جمعية شباب رجال الأعمال.

وتم إطلاق هذا التمويل على هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى المنعقد فى شرم الشيخ، حيث حضر فعاليات إطلاق المبادرة الوزير الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والتنمية الإدارية، والوزير منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، وخالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة وحسام فريد، رئيس جمعية شباب رجال الأعمال، كما حضر جو كايسر الرئيس التنفيذى ورئيس مجلس إدارة شركة سيمنس والسيدة ليزا دايفيس، عضو مجلس إدارة الشركة وديتمار سيرسدورفر، رئيس مجلس إدارة الشركة فى منطقة الشرق الأوسط والإمارات.

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