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محمد بن راشد يتسلم أوراق اعتماد 11 سفيرا لدى الدولة

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محمد بن راشد يتسلم أوراق اعتماد 11 سفيرا لدى الدولة محمد بن راشد يتسلم أوراق اعتماد 11 سفيرا لدى الدولة

تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " - بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة - في قصر المشرف في أبوظبي قبل ظهر اليوم  أوراق اعتماد  11  سفيرا لدى الدولة الذين يمثلون عددا من الدول الشقيقة والصديقة.

فقد تسلم سموه أوراق اعتماد  سفراء كل من جمهورية الصين الشعبية و دولة فلسطين ومندوبية الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية ونيوزيلندا والجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمهورية التركية وجمهورية كولومبيا وجمهورية موزمبيق وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية وجمهورية السنغال.

حضر مراسم تسلم أوراق الاعتماد  سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي و معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع و معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسعادة محمد مير عبدالله الرئيسي وكيل وزارة الخارجية وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي إلى جانب عدد من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين.

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