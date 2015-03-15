وقفة تضامنية للعاملين بإسكان المنوفية مع رئيسها لاتهامه فى قضية رشوة



> نظم اليوم الاحد العشرات من العاملين بمديرية الاسكان فى محافظة المنوفية وقفة إحتجاجية أمام المديرية تضامنا مع العميد احمد ابراهيم وكيل وزارة الاسكان والمحبوس على ذمة قضية رشوة.

ورفع المتظاهرون العديد من اللافتات منها ” هذا هو رد الجميل الرجل الذى بذل اقصى ما يملك وضحى بكل ما يملك جزاءه السجن, لا للظلم ولا لتصفية الحسابات, من يجد ويعمل يدخل السجون, ضحى بنفسه للاسكان باعوه ” .

وقال كرم عبد المقصود مدير التخطيط والمتابعة بمديرية الاسكان أن الوقفة تاتى تضامنا مع وكيل وزارة الاسكان المحبوس, مؤكدا أنه تم حبسه ظلما ولا احد يعلم السبب حيث أنه صاحب الانجازات الاول فى المنوفية انشا نحو 7 الاف وحدة ومستشفيات ومدارس واندية ومراكز شباب .

وأضاف أنه لا يعلمون سبب القبض عليه حتى الان وان قضية الرشوة ملفقة حيث أنه يعمل ومعه ملايين الجنيهات فكيف يتم القبض عليه برشوة 40 الف جنيه .

واشار إلى أنهم ضد الفساد والرشاوى ولكنهم حتى الان لم يتم تقديم اى ادلة تثبت تورطه فى قضية رشوة كما ان تفاصيلها غير معلومة ولا يوجد رد للعاملين بالاسكان .

وأكد عبد القادر محمد موظف بالمديرية أن وكيل وزارة الاسكان تولى 7 سنوات اظهر فيهم انجازات كبيرة وكان لا يوجد عليه شائبة, مضيفا أنه تم تلفيق القضية لاقالته لتصفية حسابات .