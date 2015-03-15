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«كيري»: واشنطن ستضطر للتفاوض مع الأسد في النهاية

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«كيري»: واشنطن ستضطر للتفاوض مع الأسد في النهاية «كيري»: واشنطن ستضطر للتفاوض مع الأسد في النهاية

بشار الأسد

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في مقابلة مع قناة «سي.بي.اس نيوز» إن بلاده ستضطر للتفاوض مع الرئيس السوري بشار الأسد بشأن انتقال سياسي في سوريا.

وأضاف أن واشنطن تبحث سبل الضغط على الأسد لقبول المحادثات.

وتصر الولايات المتحدة منذ وقت طويل على ضرورة رحيل الأسد عن السلطة عبر عملية انتقال سياسي من خلال التفاوض لكن ظهور عدو مشترك هو تنظيم الدولة الإسلامية خفف فيما يبدو من موقف الغرب من الرئيس السوري.

وفي المقابلة التي تبث يوم الأحد لم يكرر كيري الموقف الأمريكي المعتاد أن الأسد فقد كل شرعية له وعليه أن يرحل.

وقال في إشارة إلى مؤتمر انعقد عام 2012 ودعا إلى انتقال عبر التفاوض لإنهاء الصراع “علينا أن نتفاوض في النهاية، كنا دائما مستعدين للتفاوض في إطار عملية جنيف 1.”

وذكر أن الولايات المتحدة ودولا أخرى لم يذكرها بالاسم تبحث سبل إعادة اطلاق العملية الدبلوماسية لانهاء الصراع في سوريا.

 

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