ضبط 8 هاربين من قضايا سلاح ومخدرات بالمنوفية

شنت مديرية أمن المنوفية حملة على عدد من المواقع الاجرامية لضبط الهاربين من أحكام قضائية فى قضايا مخدرات و حيازة اسلحة نارية وسرقة بالاكراه .

وأسفرت الحملة عن ضبط 8 متهمين فى قضايا جنائيه وهم ، قطب أغا ، متهم فى قضيه سلاح ومحكوم عليه بالسجن 7 سنوات ، وأحمد أغا ، متهم فى قضيه سلاح ومحكوم عليه بالسجن 7 سنوات ، وعبدالله إبراهيم ، متهم فى قضيه مخدرات ومحكوم عليه بالسجن 3 سنوات ، وأشرف عبدالواحد متهم فى قضيه مخدرات ومحكوم عليه بالسجن 5 سنوات ، رأفت مرشد متهم فى قضيه سلاح ومحكوم عليه بالسجن 5 سنوات ، وملاك سامى ، متهم فى قضيه سلاح ومحكوم عليه بالسجن 5 سنوات ، ومحمد رضا متهم فى قضيه هتك عرض ومحكوم عليه بالسجن 7 سنوات ، ومصطفى محمد متهم فى قضيه هتك عرض ومحكوم عليه بالسجن 7 سنوات .

تم ضبط المتهمين لاتخاذ الاجراءات القانونية الازمة حيالهم.