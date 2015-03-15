"صنداى تليجراف": لغز اختفاء الرئيس الروسى يزداد غموضا

ذكرت صحيفة "صنداى تليجراف" البريطانية، أن لغز اختفاء الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، وابتعاده عن الأضواء زاد غموضًا، خاصة بعد تراجع التليفزيون الرسمى عن نبأ استضافة بوتين رئيس قيرغيزستان فى زيارة رسمية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن بوتين لا يزال متواريًا عن الظهور العام، منذ 9 أيام، وقد تزايد الخوف والغموض فى موسكو مع انتشار شائعات عن ماذا وراء غيبة الرئيس الطويلة، على الرغم من نفى الكرملين أى أمر خطير بشأن بوتين، سواء مرض، أو موت، أو انقلاب فى القصر.

صديقته تضع مولودها

>كما نفى القصر ما أشيع بأن الرئيس الروسى فى سويسرا، بجانب صديقته التى تضع مولودها الأول، فبحسب وسائل إعلام سويسرية فإن ألينا كاباييفا، لاعبة الجمباز التى أصبحت عضوا بالبرلمان الروسى، انتقلت إلى لوجانوا لتلد طفلتها.

وقالت صحيفة بيلك السويسرية، إن الرئيس بوتين كان حاضرًا عندما وضعت صديقته، ذات الـ32 عاما، طفلتها، مما يفسر سبب غيابه، فيما أشارت تقارير محلية إلى أن الرئيس الروسى حجز حجرتين فى المستشفى الخاص الذى وضعت فيه كاباييفا مولودتها وأخرى لحراسه، فيما بقى هو بالقرب من صديقته.

خطأ يعمق الشكوك

>وبحسب المُعْلَن عنه، فإنه من المقرر أن يظهر بوتين علانية، غدًا الاثنين، فمن المقرر أن يلتقى ألمظ بك أتامباييف، رئيس جمهورية قيرغيزستان فى سانت بطرسبرج.

وتشير الصحيفة إلى أن ارتباكًا قد وقع ليلة الجمعة عندما تحدث مذيعون فى التليفزيون الحكومى، وقرأوا على ما يبدو من نص غير صحيح تلوه بـ"الزمن الماضى" وليس كفعاليات من المُنْتَظَر أن تحدث فى المستقبل، حيث أفادوا بأن الرئيس الروسى قد استقبل بالفعل نظيره القيرغيزستانى، وأوضحت صحيفة التليجراف البريطانية أن هذا الخطأ عَمَّقَ الشكوك بشأن تستر وسائل الإعلام الحكومية، عن غياب الرئيس بوتين غير المبرر.

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